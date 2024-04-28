وزير الخارجية الفرنسي: نرفض الحرب في لبنان لأنها السيناريو الأسوأ

أكد وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، أن الملاحظات اللبنانية حول مقترح فرنسا للتهدئة، أخذت في عين الاعتبار، مشددًا على أنه يجب على كل طرف في لبنان تحمل مسؤولياته، حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي، أن فرنسا ترفض السيناريو الأسوأ في لبنان وهو الحرب، مشددًا على أن العودة للاستقرار تتطلب إعادة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب.

ونوه وزير الخارجية الفرنسي، بأن فرنسا ستواصل دعم الجيش اللبناني، قائلًا: «سنواصل العمل على إخراج لبنان من أزمته.. لبنان بحاجة إلى إصلاحات».