باحث بالشؤون الأمريكية: تأثير احتجاجات الحركة الطلابية لن يكون بالمستوى المتوقع

قال كريج كاتز، باحث في الشؤون الأمريكية، إن تأثير المظاهرات في الجامعات الأمريكية لن يكون بالمستوى المتوقع، ربما يكون هناك تأثير على الأوساط الإعلامية حيث إن الإدارة الأمريكية كانت تتحرك بالفعل في هذا الاتجاه.

وأضاف «كاتز» ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن هناك الكثير من الآثار على هذه التظاهرات خاصة على بعض المناطق المتحفظة والمحافظة من الأحزاب، وربما تكون هناك مطالب لتوفير الحماية في الجامعات بشكل أكبر، وهناك الكثير من هذه الحركات في ولاية نيويورك، والتي تعد إحدى نقاط التواصل لهذه الاحتجاجات.

وتابع: «هناك انتشار في الجامعات وخاصة في جنوب كاليفورنيا، وبعض الجامعات تتواجد في هذا المشهد، وهناك الكثير من المدن التي يتم فيها التظاهر، وبالتالي الإدارة الأمريكية ترى ذلك بكل وضوح، وتتفق مع حق التعبير وتحمي ذلك الحق، ولا بد من أن يكون هناك احتجاجات سلمية دون أي عنف هذا كمبدأ أساسي وراسخ في الولايات المتحدة لأن ذلك سيتسبب في كثير من الأرق للمتظاهرين».