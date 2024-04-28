بايدن لـ«نتنياهو»: طالبنا حماس بالإفراج الفوري عن المحتجزين لتأمين هدنة إنسانية بغزة

أعلن البيت الأبيض، أن بايدن شدد على ضرورة إحراز تقدم في استمرار تسليم المساعدات إلى غزة وزيادتها بالتنسيق الكامل مع المنظمات الإنسانية، وأكد مجددا في اتصال مع نتنياهو التزامه الثابت بأمن إسرائيل.

كما أوضح البيت الأبيض أن بايدن أوضح لنتنياهو الموقف الأمريكي من العملية العسكرية المزمعة في رفح الفلسطينية.

كما ناقش الجانبان، جهود زيادة المساعدات الإنسانية في غزة على ضوء العزم على فتح المعبر البري الشمالي في القطاع، بالإضافة إلى المحادثات الجارية حول الإفراج عن المحتجزين في غزة.

وتابع البيت الأبيض، أن بايدن أكد لنتنياهو مطالبته مع 17 دولة أخرى لحركة حماس بالإفراج الفوري عن المحتجزين لتأمين هدنة إنسانية تسمح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

جاء ذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.