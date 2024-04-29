«مسلم»: إسرائيل تسودها الصراعات الداخلية.. وهناك توافق فلسطيني لحل الأزمة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إن حركة حماس لا تريد استمرار الحرب في غزة، والورقة الوحيدة لديهم هي المحتجزين، ومطلبهم حاليا يتمثل في السماح للأهالي في الجنوب بالذهاب إلى شمال غزة دون أي شروط.

الصراعات الداخلية الإسرائيلية

وتابع «مسلم» خلال لقائه عبر قناة «العربية الحدث»، أن الصراعات الداخلية الإسرائيلية أكبر بكثير من الصراعات الفلسطينية الداخلية، وهناك توقعات بشأن تغيير الرؤى في المستقبل، وهل سيجرى التوافق على حل الدولتين أم سيحدث غير ذلك.

توافق فلسطيني

وأكمل: «أن الموقف الحالي في فلسطين من الفترات القليلة التي تشهد توافقا فلسطينيا للوصول إلى حل، على عكس دولة الاحتلال الإسرائيلي فهناك قوة متشددة من بينهم وزير المالية، وهناك أيضا أهالي المحتجزين الذين يتظاهرون كل يوم بتل أبيب».

وأوضح أن هناك خلافا داخليا في إسرائيل، إذ أن البعض يريد أن تجتاح حكومة نتنياهو رفح الفلسطينية دون أي هدنة، وهناك من يرى ضرورة عقد هدنة فورية واستلام المحتجزين، مؤكدا أن الفجوة الداخلية في إسرائيل أكبر بكثير من نظيرتها الفلسطينية.