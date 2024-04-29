وفاة المخرج عصام الشماع عن عمر ناهز 69 عاما

أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وفاة المخرج والمؤلف عصام الشماع، موضحا أنه سيتم تشييع جثمان الراحل من مسجد السيدة نفيسة ظهر اليوم الاثنين.

معلومات عن عصام الشماع

ولد «الشماع» فى 29 سبتمبر 1955 بالقاهرة ودرس الطب والجراحة في جامعة عين شمس، وحصل على البكالوريوس سنة 1982، وهو مخرج وكاتب وله العديد من اﻷعمال الفنية التي تحمل رؤى جديدة منها المسلسلات التلفزيونية "رجل من زمن العولمة" "نافذة على العالم" و"قمر 14"، كما كتب السيناريو للعديد من اﻷفلام منها "الجنتل" و"راندفو".

آخر أعمال "الشماع" هو فيلم "الفاجومي" الذي قام بكتابة السيناريو والإخراج له، ويحكي قصة حياة الشاعر المصري أحمد فؤاد نجم وفي 2011 تم انتخاب "الشماع" كنائب رئيس مجلس إدارة جمعية كتاب ونقاد السينما.