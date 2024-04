انتقادات لوزير الخارجية البريطاني بعد استئجار طائرة بـ42 مليون جنيه إسترليني

تعرض وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون لانتقادات حادة بسبب استئجار طائرة فاخرة تصل قيمتها نحو 42 مليون جنيه إسترليني، وذلك للقيام بجولة في آسيا الوسطى، بحسب ما نشرته صحيفة «جارديان» البريطانية.

وسافر وزير الخارجية البريطاني على متن طائرة «إمبراير لينيج 1000» في زيارة استغرقت خمسة أيام إلى طاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان ومنغوليا، وذلك الأسبوع الماضي.

وتوفر الطائرة مجموعة مختارة من المشروبات والعصائر، كما أنها توفر قائمة مناسبة للركاب الأكثر طلبًا للرحلات على متنها، كما تشمل الميزات الأخرى للطائرة طاولة طعام خاصة بها، بالإضافة إلى منطقة استرخاء منفصلة.

ونشرت المدعية العامة في حكومة الظل، وهي حكومة المعارضة، إميلي ثورنبيري، على منصة «إكس»: «أدرك أن ديفيد كاميرون قد يحتاج إلى استئجار طائرة عند السفر إلى بلدان متعددة في أسبوع واحد، ولكن هذا لا يبرر إنفاق مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية على حساب دافعي الضرائب».

I get that David Cameron may need to charter a plane when travelling to multiple countries in one week, but that does not justify spending hundreds of thousands of pounds at taxpayers' expense to hire one of the most luxurious private jets on the market. https://t.co/2Snbwhed8w pic.twitter.com/xexZZnjvEe