وزير الخارجية الأمريكي: نعمل على إيجاد الحلول لوقف إطلاق النار في غزة

قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، إننا نعمل على إيجاد الحلول لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين، وأن الرئيس بايدن شدد على إسرائيل ضرورة السماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، وشهدنا تقدما ملموسا في إدخال المساعدات إلى غزة خلال الأسابيع القليلة الماضية لكن هناك حاجة إلى المزيد.

وأضاف خلال اجتماعه، مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بالرياض، في تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ستزيد خلال الفترة المقبلة، ونعمل على تعزيز الاستقرار بالمنطقة وتجنب توسيع التصعيد الجاري، وأن الإدارة الأمريكية تعمل على مواجهة التصعيد بالمنطقة على المستويين السياسي والعسكري.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: «الهجوم الإيراني على إسرائيل يمثل نقطة تحول خطيرة للاستقرار في المنطقة، وسوف نبحث مع دول مجلس التعاون الخليجي حرية الملاحة في البحر الأحمر».