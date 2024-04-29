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«إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن» بشأن افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية

كتب:

منار مجدي
12:13 م | الإثنين 29 أبريل 2024
برنامج هذا الصباح

برنامج هذا الصباح

استعرض برنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، والخاص بافتتاح الرئيس عبدلفتاح السيسي مركز البيانات والحوسبة، وجاء بعنوان «مصر محور الاتصالات بين الشرق والغرب».

افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية

قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إنّ افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية يمثل نقطة انطلاق عظيمة للغاية لصالح المواطن، وقاعدة البيانات المواطنين لم تكن محتفظة بالشكل المؤتمن والسليم، لافتا إلى أنّ هذا الأمر الذي أدى إلى إنشاء قاعدة بيانات قوية لتصبح العقل القومي للدولة المصرية.

مصر محور للاتصالات بين الشرق والغرب

وأشار «زكي»، إلى أن موسم تنسيق الثانوية العامة، الذي سنشاهده خلال الأشهر المقبلة، مرتبط بافتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية، موضحا أنّ قطاع الاتصالات هو الأكثر نموا في مصر، والافتتاح سيساعد الطلاب وأهاليهم في تحديد الكلية داخل مصر أو خارجها.

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بقلم منار مجدي