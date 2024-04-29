رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«التجارة البحرية البريطانية»: تلقينا تقريرا عن استهداف سفينة قبالة المخا باليمن

كتب:

عمرو هلال
08:37 م | الإثنين 29 أبريل 2024
البحرية البريطانية

البحرية البريطانية

أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية عن تلقيها تقريرًا عن حادث استهدف سفينة تجارية تعرضت لأضرار، نتيجة هجمة صاروخية قبالة المخا باليمن، بينما الطاقم والسفينة بأمان، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

وأوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنّ ضابطا بشركة أمنية أبلغ عن تعرض سفينة تجارية لأضرار على بعد 54 ميلًا بحريًا قبالة المخا باليمن.

اقرأ المزيد:

«البحرية البريطانية»: تلقينا تقريرا لحادث على بعد 177 ميلا بحريا جنوب شرق نشطون باليمن

البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا لحادث على بعد 150 ميلا غربي الحديدة

هيئة التجارة البحرية البريطانية: وقوع حادث على بعد 76 ميلا جنوب غربي الحديدة باليمن

عودة سفينة تابعة لـ«البحرية البريطانية» إلى خليج عدن لحماية حركة الشحن العالمية
بقلم عمرو هلال