«التجارة البحرية البريطانية»: تلقينا تقريرا عن استهداف سفينة قبالة المخا باليمن
كتب:
عمرو هلال
08:37 م | الإثنين 29 أبريل 2024
البحرية البريطانية
أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية عن تلقيها تقريرًا عن حادث استهدف سفينة تجارية تعرضت لأضرار، نتيجة هجمة صاروخية قبالة المخا باليمن، بينما الطاقم والسفينة بأمان، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».
وأوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنّ ضابطا بشركة أمنية أبلغ عن تعرض سفينة تجارية لأضرار على بعد 54 ميلًا بحريًا قبالة المخا باليمن.