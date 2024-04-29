«التجارة البحرية البريطانية»: تلقينا تقريرا عن استهداف سفينة قبالة المخا باليمن

أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية عن تلقيها تقريرًا عن حادث استهدف سفينة تجارية تعرضت لأضرار، نتيجة هجمة صاروخية قبالة المخا باليمن، بينما الطاقم والسفينة بأمان، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

وأوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنّ ضابطا بشركة أمنية أبلغ عن تعرض سفينة تجارية لأضرار على بعد 54 ميلًا بحريًا قبالة المخا باليمن.