صدمة للزمالك ومفاجأة لنهضة بركان قبل نهائي الكونفدرالية بقرار من «كاف»

سلط مصدر مسؤول داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، الضوء على مصير عمر العرجون، نجم خط وسط نهضة بركان، من خوض المباراة النهائية من كاس الكونفدرالية الأفريقية أمام الزمالك.

عمر العرجون كان قد تحصل على البطاقة الحمراء، في مواجهة إياب ربع نهائي الكونفيدرالية أمام أبو سليم الليبي، وعليه يتم إيقافه لمدة مباراتين، وفقًا للوائح الكاف، إلا أن هناك حالة من الجدل بشأن إيقافه جاء في مبارتي اتحاد العاصمة في دور نصف النهائي، اللتين لم يتم لعبهما.

مصدر بالكاف: العرجون نفذ عقوبة الإيقافوقال المصدر، بأن العرجون، الذي طرد في مباراة أبو سليم الليبي، وصدر قرارا بإيقافه مباراتين، تم تنفيذ الإيقاف بمباراتي اتحاد العاصمة الجزائري، وأصبح جاهزًا للمشاركة أمام الزمالك في نهائي الكونفيدرالية.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية ويضرب الزمالك موعدا مع نظيره نهضة بركان، في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث تقام مباراة الذهاب على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربي، يوم 12 مايو المقبل، على أن تقام مواجهة الإياب في القاهرة يوم 19 من الشهر نفسه، على ملعب استاد القاهرة.

الزمالك يطلب السعة الكاملة للاستاد القاهرة أمام نهضة بركانومن جهة أخرى، حسم مجلس إدارة نادي الزمالك، أمره بالتقدم بطلب للجهات الأمنية، ووزارة الداخلية، للمطالبة بزيادة عدد الجمهور في مباراة الفريق بذهاب نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية»، أمام نهضة بركان المغربي.

تحرك إدارة الزمالك، جاء بسبب رغبتهم حضور السعة الكاملة للاستاد، الذي ستقام عليه المباراة، للتماشى مع أهميتها وحجمها، وحتى يتسنى لجمهور «الأبيض» الحضور ومؤازرة الفريق، من أجل اقتناص لقب «الكونفدرالية».