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قوات الاحتلال تغلق مداخل المسجد الأقصى بعد إطلاق النار على شاب فلسطيني

كتب:

نرمين عفيفي
01:26 م | الثلاثاء 30 أبريل 2024
المسجد الأقصى

المسجد الأقصى

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت مداخل المسجد الأقصى.

وجاء قرار الإغلاق بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على أحد الشبان الفلسطينيين في البلدة القديمة بالقدس؛ ما أسفر عن استشهاده.

فيما زعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن الشاب الذي استشهد حاول تنفيذ عملية طعن أسفرت عن إصابة شرطي إسرائيلي في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

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بقلم نرمين عفيفي