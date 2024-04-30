«الإصلاح والنهضة»: زيارة أمير الكويت تبرز محورية الدور المصري في المنطقة

أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن زيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، لمصر اليوم، تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، وتؤكد على محورية الدور المصري في إقليم الشرق الأوسط والعالم العربي.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

وأضاف «عبد العزيز» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن لقاء الزعيمين سيشمل بحث العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك على رأسها الوضع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين؛ إذ تُعد الاستثمارات الكويتية في مصر من أهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن العلاقات بين مصر والكويت تتميز بالقوة والمتانة عبر العصور، وأنها علاقات استراتيجية طويلة الأمد على المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والشعبية.

حماية الأمن القومي المصري

وشدد على أن العلاقات الخارجية بشكل عام شهدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حراكًا غير مسبوق على جميع الأصعدة الإقليمية والدولية، وذلك في إطار تقوية تلك العلاقات، وحماية الأمن القومي المصري، وتعزيز الاستثمارات والتعاونات المشتركة مع كافة الدول على جميع الأصعدة.