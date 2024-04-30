جامعة الأزهر تعلن جاهزية الكليات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلن مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، جاهزية كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال الأيام المقبلة.

غرفة العمليات المخصصة لمراقبة الامتحانات

وأوضح رئيس الجامعة، أن غرفة العمليات المخصصة لمراقبة ومتابعة أعمال الامتحانات في مختلف الكليات في حالة انعقاد دائم وتنسيق تام مع نواب رئيس الجامعة كل في موقعه، إضافة إلى عمداء ووكلاء الكليات.

وشدد رئيس الجامعة على عمداء الكليات بضرورة توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، وتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال لجان الامتحانات بشكل صارم، وضرورة وجود الإشراف الطبي على مدار فترات الامتحانات.

ترقية 22 من أعضاء هيئة التدريس

وصدق مجلس جامعة الأزهر خلال انعقاده اليوم على ترقية 22 من أعضاء هيئة التدريس إلى درجة أستاذ، وترقية 49 مدرسًا إلى درجة أستاذ مساعد، وتعيين 92 مدرسًا.

وقدم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم التي صدق مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة الدكتور علاء الدين عشماوي، رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة راجية طه، نائب رئيس مجلس الإدارة للتعليم الأزهري على اعتمادها.