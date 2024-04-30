الجزائر والعراق يحصدان جوائز المسابقة العربية في الإسكندرية للفيلم القصير

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام العربية بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن جوائز الدورة العاشرة، وذهبت جائزة هيباتيا الذهبية لفيلم «غرفة صغيرة» من العراق - للمخرج كميرن بتاسي، والجائزة مقدمة من الكاتب الكبير فؤاد الهاشم وقام بتسليمها الدكتور يوسف العميري رئيس خلجيون في حب مصر.

ختام مهرجان الإسكندرية

أما هيباتيا الفضية فحصل عليها الفيلم الجزائري «الطفطافة والمقينين» للمخرج أمير بن صيفي، كما حصل الفيلم اللبناني «كتير كول» أو (So cool) للمخرجة مارلين نعمان على تنويه خاص. وتنويه خاص آخر لفئة التمثيل لفيلم «إلى ريما» للممثل محمد يوسف والممثلة ياسمينا العبد.

يذكر أن إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تتكون من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الإجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة اكت، أفلام مصر العالمية محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.