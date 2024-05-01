غارات إسرائيلية تستهدف كفركلا وميس الجبل جنوب لبنان كتب: شريف سليمان 12:53 ص | الأربعاء 01 مايو 2024 غارات إسرائيلية شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية، غارات استهدفت كفركلا وميس الجبل جنوب لبنان، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: إعلام فلسطيني: 19 شهيدا جراء غارات إسرائيلية متواصلة على مناطق برفح الفلسطينية إعلام فلسطيني: 15 شهيدا جراء غارات إسرائيلية على رفح الفلسطينية 3 غارات جوية إسرائيلية متتالية على حي الرمال وسط غزة جرحى جراء غارات إسرائيلية على الأحياء الجنوبية الشرقية لخان يونس في غزة «القاهرة الإخبارية»: غارات جوية إسرائيلية على 4 مناطق في جنوب لبنان «القاهرة الإخبارية»: غارات إسرائيلية تستهدف مناطق يارون وتلال الجبور جنوبي لبنان غارات إسرائيلية لبنان كفر كلا القاهرة الإخبارية بقلم شريف سليمان