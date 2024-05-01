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غارات إسرائيلية تستهدف كفركلا وميس الجبل جنوب لبنان

كتب:

شريف سليمان
12:53 ص | الأربعاء 01 مايو 2024
غارات إسرائيلية

غارات إسرائيلية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية، غارات استهدفت كفركلا وميس الجبل جنوب لبنان، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. 

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بقلم شريف سليمان