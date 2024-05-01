إنجازات وزارة البيئة في سيناء.. أبرزها تطوير المحميات الطبيعية

تطورات كبيرة شهدتها سيناء من خلال التنمية التي قامت بها الدولة خلال الـ10 سنوات الماضية وعلى رأسها وزارة البيئة، وكشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن أهم الإنجازات في ملف المحميات الطبيعية بأرض الفيروز.

توفير خدمات متميزة للزوار

وأوضحت «فؤاد»، أن وزارة البيئة في 2022 أقامت «نزل بيئي» وطورت الشواطئ بمشاركة عدد من المستثمرين بما يتوافق مع طبيعة المحميات وحساسيتها البيئية، ويدعم الحفاظ على مواردها الطبيعية ودمج المجتمع في حمايتها وتوفير خدمات متميزة للزوار.

كما جرى تطوير قرية الغرقانة من خلال إنشاء 51 وحدة سكنية متوافقة بيئيًا مع طبيعة الموارد الطبيعية والثقافية بالمحمية كأحد جوانب تطوير المجتمع المحلي بالمحمية.

إطلاق مشروع السيارات الكهربائية للتنقل داخل محمية نبق

وامتدت أعمال التطوير لتشمل إطلاق مشروع السيارات الكهربائية لأول مرة للتنقل داخل محمية نبق كتجربة سياحية فريدة للتجول باستخدام تلك العربات الصديقة للبيئة، وزيارة المعالم والمزارات بمناطق ومسارات محددة، كذلك تطوير مركز تدريب صون الطبيعة وتطوير مجمع المعامل بمدينة شرم الشيخ لاستغلاله لأغراض البحث العلمي والتدريب المتخصص بالشراكة مع الجامعات والمراكز البحثية.