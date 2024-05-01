«القاهرة الإخبارية»: بلينكن يتغاضى عن عنصرية قادة إسرائيل ويلقي باللوم على حماس

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، تغاضى عن كل التصريحات العنصرية التي تطالب بالدخول البري والعسكري إلى رفح الفلسطينية ويلقي اللوم ويصر على أن حماس هي من تعرقل إتمام صفقة تبادل المحتجزين.

الشارع الإسرائيلي يخرج للتظاهر ردا على تصريحات وزيرة الاستيطان

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن وزيرة الاستيطان الإسرائيلي أجرت مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤكدة فيها أنه لا يمكن إلقاء كل إنجازات الحرب في سلة المهملات مقابل الإفراج عن 33 من المحتجزين، مما أثار حفيظة الشارع الإسرائيلي ودفعهم للتظاهر على إثر هذه التصريحات.

وأشارت أبو شمسية، إلى أن سياسيين ووزراء آخرين علقوا على هذه التصريحات وأكدوا أن أولويات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تتمثل في ملف المحتجزين وإعادتهم لذويهم.