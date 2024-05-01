رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

قصف مدفعي إسرائيلي مكثف يستهدف حي الشجاعية شرق مدينة غزة

كتب:

حسن سمير
01:15 م | الأربعاء 01 مايو 2024
قصف - صورة أرشيفية

قصف - صورة أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بوجود قصف مدفعي إسرائيلي مكثف يستهدف حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

 

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

«القاهرة الإخبارية»: قصف إسرائيلي عنيف يستهدف حي الزيتون في غزة

«القاهرة الإخبارية»: قصف مدفعي إسرائيلي على المناطق الشرقية في غزة

«القاهرة الإخبارية»: استشهاد فلسطيني في قصف مدفعي جنوب غزة
بقلم حسن سمير