قصف مدفعي إسرائيلي مكثف يستهدف حي الشجاعية شرق مدينة غزة كتب: حسن سمير 01:15 م | الأربعاء 01 مايو 2024 قصف - صورة أرشيفية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بوجود قصف مدفعي إسرائيلي مكثف يستهدف حي الشجاعية شرق مدينة غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان «القاهرة الإخبارية»: قصف إسرائيلي عنيف يستهدف حي الزيتون في غزة «القاهرة الإخبارية»: قصف مدفعي إسرائيلي على المناطق الشرقية في غزة «القاهرة الإخبارية»: استشهاد فلسطيني في قصف مدفعي جنوب غزة قصف غزة فلسطين جيش الاحتلال بقلم حسن سمير