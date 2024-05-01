المحمودي وسارة حسين يقدمان «إكسترا تايم» أول مجلة إذاعية على راديو on sport fm

في تجربة هي الأولى من نوعها، يطلق راديو أون سبورت برنامجه الجديد «إكسترا تايم» والذي يعد أول تجربة لشكل المجلة الإذاعية على الراديو، فعلى مدار ساعتين يقدم البرنامج لعشاق كرة القدم عدد كبير من الفقرات المتخصصة داخل كل حلقة، مثل «بورصة الملاعب، سيرش أون، قريت في كتاب، the best، لايف ستايل، أخبار بالإضافة للفقرة التحليلية» يتابع فيها أهم ما طرأ على الساحة الرياضية العالمية والعربية وأيضًا المحلية.

«إكسترا تايم» من تقديم محمد المحمودي وسارة حسين ورئيس التحرير يوسف دياب، يذاع على راديو أون سبورت إف إم، الخميس، من كل أسبوع في تمام الحادية عشرة مساء.