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غارة إسرائيلية تستهدف أطراف بلدة مروحين بالجنوب اللبناني

كتب:

أحمد العانوسي
09:08 م | الأربعاء 01 مايو 2024
لبنان «أرشيفية»

لبنان «أرشيفية»

أكدت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، أن غارة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة مروحين بالجنوب اللبناني.

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بقلم أحمد العانوسي