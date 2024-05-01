غارة إسرائيلية تستهدف أطراف بلدة مروحين بالجنوب اللبناني كتب: أحمد العانوسي 09:08 م | الأربعاء 01 مايو 2024 لبنان «أرشيفية» أكدت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، أن غارة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة مروحين بالجنوب اللبناني. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لهجوم على الحدود مع لبنان حزب الله يستهدف مستوطنتي المطلة وشتولا جنوب لبنان «القاهرة الإخبارية»: حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان «القاهرة الإخبارية»: غارة جوية إسرائيلية على بلدة طير حرفا جنوب لبنان «القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافا لحزب الله جنوب لبنان لبنان الاحتلال بقلم أحمد العانوسي