عاجل| جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وبيراميدز على الإسماعيلي وإنبي

واصل نادي بيراميدز صدارة جدول ترتيب دوري NILE بعد فوزه على إنبي بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة العشرين، مقارنة بفوز نادي الأهلي على الإسماعيلي بنتيجة 2-1 على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة ذاتها.

جدول ترتيب دوري NILEيستعرض «الوطن سبورت» جدول ترتيب دوري NILE بعد انتهاء مباراتي اليوم الأربعاء بين الأهلي والإسماعيلي وبيراميدز وإنبي.

بيراميدز 38 نقطة من 17 مباراةالمصري 34 نقطة من 19 مباراة زد إف سي 33 نقطة من 20 مباراة إنبي 29 نقطة من 20 مباراة الاتحاد السكندري 29 نقطة من 19 مباراة سموحة 28 نقطة من 19 مباراة الجونة 28 نقطة من 19 مباراة طلائع الجيش 27 نقطة من 17 مباراةسيراميكا كليوباترا 25 نقطة من 18 مباراةمودرن فيوتشر 25 نقطة من 17 مباراة الأهلي 24 نقطة من 12 مباراة الزمالك 21 نقطة من 13 مبراة الإسماعيلي 19 نقطة من 20 مباراة بلدية المحلة 19 نقطة من 19 مباراة البنك الأهلي 18 نقطة من 19 مباراة فاركو 13 نقطة من 18 مباراة المقاولون العرب 12 نقطة من 19 مباراة الداخلية 11 نقطة من 19 مباراة