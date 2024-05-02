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البيت الأبيض: روسيا استخدمت أسلحة كيماوية ضد القوات الأوكرانية

كتب:

عمرو هلال
02:31 ص | الخميس 02 مايو 2024
البيت الأبيض

البيت الأبيض

أكد البيت الأبيض، أن روسيا استخدمت أسلحة كيماوية ضد القوات الأوكرانية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

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