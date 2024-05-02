البيت الأبيض: روسيا استخدمت أسلحة كيماوية ضد القوات الأوكرانية كتب: عمرو هلال 02:31 ص | الخميس 02 مايو 2024 البيت الأبيض أكد البيت الأبيض، أن روسيا استخدمت أسلحة كيماوية ضد القوات الأوكرانية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: البيت الأبيض: لا رد من حماس حتى الآن على مقترح وقف إطلاق النار «القاهرة الإخبارية»: البيت الأبيض ينتظر الرد على مقترح وقف إطلاق النار في غزة البيت الأبيض: اقتراح المحتجزين الجديد جيد ونحث حماس على قبوله البيت الأبيض يعلن فتح معبر جديد إلى شمال غزة خلال الأسبوع الجاري البيت الأبيض روسيا أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية بقلم عمرو هلال