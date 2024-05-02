مدير «ابدأ» يطلق صندوق النيل الصناعي للاستثمار المباشر باحتفالية عيد العمال

أطلق المهندس محمود شكري مدير مشروعات بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، صندوق النيل الصناعي للاستثمار المباشر، قائلا إن هذا أول صندوق صناعي متخصص في الاستثمار الصناعي بمصر، وستكون قيمة الإصدار الأول له بواقع 2.5 مليار جنيه.

وأضاف شكري، في كلمته باحتفالية عيد العمال، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنقلها قناة «إكسترا نيوز»، إنّ الصندق سيُطرح في البورصة المصرية لضمان الشفافية الكاملة لكل المستثمرين، داعيًا جميع المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والبنوك المصرية والمؤسسات المالية والأفراد إلى الاستثمار في هذا الصندوق سالف الذكر.

ضخ 100 مليون جنيه للاستثمار

وأوضح أنّ الصندوق سيكون حلقة الوصل بين كل الأطراف المعنية بتحقيق عوائد استثمارية، متابعًا: «فريق العمل بالفعل بدأ على الأرض وفريق متميز مشترك بين شركة ابدأ وشركة القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية، وبدأنا استراتيجية الاستثمار بضخ 100 مليون جنيه كحد أدنى في المشروع، وحد أقصى 500 مليون جنيه».

وأشار إلى أنّه سيتم استهداف جميع الأنشطة الصناعية مع وضع أولوية لكل المشروعات التي تستهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية، مشيرًا إلى أنّه ستكون هناك إصدرات ثانية وثالثة بعد نجاح الإصدار الأول.

وتابع: «ابدأ طورت فلسفتها وفكرنا خارج الصندوق، إذ تم إدخال مجموعة من مشروعات المرحلة الأولى في صندوق استثمار مباشر».