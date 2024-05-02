«القاهرة الإخبارية»: ملك الأردن يحذر من تداعيات اجتياح إسرائيل لرفح الفلسطينية

شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه بالرئيس الإيطالي في روما، على ضرورة وقف الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، محذرًا من تداعيات الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية، بحسب ما أعلنته «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل.

وجدد الملك عبدالله الثاني، تأكيد ضرورة التوصل إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار في غزة وتوفير المساعدات الإغاثية بكل الطرق الممكنة ودون أي عوائق، وأنّه لا سلام ولا استقرار بالمنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، معربا عن تقديره لدور إيطاليا بدعم حل الدولتين.