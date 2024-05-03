حظك اليوم برج العقرب الجمعة 3-5-2025 على الصعيدين المهني والعاطفي
كتب:
عبدالعزيز سلامة
12:02 ص | الجمعة 03 مايو 2024
حظك اليوم
برج العقرب واحد من الأبراج المائية ويستمر في الفترة من 23 أكتوبر حتى 21 نوفمبر، ويتميز بقوة الإرادة والميل إلى الكتمان والرغبة في حفظ الأسرار سواء أسراره الشخصية أو أسرار من يأتمنه عليها.
وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج العقرب الجمعة 3-5-2025 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 3-5-2025 على الصعيد المهني
ينصحك الخبراء بأن تكون اليوم متسامحًا مع كل من أخطأ في حقك، سواء كان زملائك الذين يحاولون إيذاءك بدافع الغيرة أو كان ذلك من رؤسائك الذين لم يستمعوا إليك أبدًا.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 3-5-2025 على الصعيد العاطفي
أما على الصعيد العاطفي، فينصحونك بأن تمنح شريك حياتك شعورًا مريحًا، وأن تجعله يشعر بالأهمية؛ وبهذا سوف تحمي حياتك العاطفية.