برج العقرب واحد من الأبراج المائية ويستمر في الفترة من 23 أكتوبر حتى 21 نوفمبر، ويتميز بقوة الإرادة والميل إلى الكتمان والرغبة في حفظ الأسرار سواء أسراره الشخصية أو أسرار من يأتمنه عليها.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج العقرب الجمعة 3-5-2025 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 3-5-2025 على الصعيد المهني

ينصحك الخبراء بأن تكون اليوم متسامحًا مع كل من أخطأ في حقك، سواء كان زملائك الذين يحاولون إيذاءك بدافع الغيرة أو كان ذلك من رؤسائك الذين لم يستمعوا إليك أبدًا.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 3-5-2025 على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي، فينصحونك بأن تمنح شريك حياتك شعورًا مريحًا، وأن تجعله يشعر بالأهمية؛ وبهذا سوف تحمي حياتك العاطفية.