السيسي يكرم القيادات العمالية المتميزة

شهدت احتفالية عيد العمال، اليوم، تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى 14 من القيادات العمالية، ضمن تقليد حرصت عليه القيادة السياسية سنوياً، احتفاءً بعمال مصر الذين يمثلون أحد أهم سواعد الدولة فى البناء والتنمية.

وجاء على رأس المكرمين محمود حلمى رجب مرشد، مؤسس اللجنة النقابية بشركة الأمل للبترول، الذى تولى رئاسة اللجنة حتى بلوغه سن التقاعد، كما كرّم عادل نظمى حسن، مستشار الموارد البشرية والتدريب بالشركة القابضة للكهرباء سابقاً، ومجدى محمود مرسى محمود، أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بالتليفزيون سابقاً.

وعبدالعظيم أحمد عبدالعظيم مصطفى، رئيس اللجنة النقابية للشركة المصرية لخدمات الطيران المدنى، عضو النقابة العامة للنقل الجوى، والمرحوم محمد عبدالفتاح عرابى، وعنه نجله «أيمن» رئيس الاتحاد المحلى لعمال محافظة الشرقية، وعبدالباقى محمد إبراهيم بسبب دوره البارز فى مجال العمل النقابى، والمرحوم محمد إمام نعمان مطاوع، وعنه ابنته «سالى»، رئيس الاتحاد المحلى لعمال حلوان سابقاً، وعمل طوال خدمته بشركة لصناعات معدات الغزل كمدير للأمن الصناعى، وعزت حسين عبدالنبى حسين، وعنه ابنته «مروة»، رئيس نقابة العاملين بالرى والصيد سابقاً.

كما شمل تكريم الرئيس لقادة العمال منى السيد حبيب، أول امرأة على مستوى التنظيم النقابى تشغل منصب أمين عام النقابة العامة للعلوم الصحية، وولاء فرج عطا الله حسين، أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بالنقل البرى، ومثلت المرأة فى الاجتماع الإقليمى للجنة الشباب بتونس، ورحاب على حسن على، تميزت بكفاحها الدائم منذ عام 2010 كسائقة مهنية على جميع وسائل النقل، ومصطفى محمد مصطفى عبدالوهاب، أمين صندوق النقابة العامة للكيماويات، الذى تميز بالأداء والانضباط، وأحمد محمد زهران من ذوى الهمم، وحسن عبدالرؤوف عبدالرحمن حسن من «ذوى الهمم»، ومشهود لهما بالتفانى فى العمل.