رئيس مجلس إدارة مجموعة لازوردي يترأس الاجتماع الدوري قي القاهرة لإعلان خطة التوسع المستقبلية والاستثمارات في مصر

ترأس السيد محمد الشروقي رئيس مجلس إدارة مجموعة لازوردي، العلامة الرائدة في عالم المجوهرات الاجتماع الدوري الربع سنوي للمجموعة في الخامسة والعشرون من أبريل 2024، والذي يعقد كل 3 أشهر في المملكة العربية السعودية، إلا أنه عقد الشهر الماضي في القاهرة، مصر، وذلك حرصاً على دعم السوق المصري.

خلال زيارته لمصر، أعلن السيد محمد الشروقي عن استراتيجية نمو الشركة في المملكة العربية السعودية، مصر ومنطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا على خطة لازوردي التي تهدف إلى توسيع نشاطها في مصر واستخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعادن الثمينة لتطبيق كافة معايير الإنتاج في صناعة المجوهرات الذهبية والماسية. إضافةً إلى الأقسام الخاصة بتصميم أحدث الموديلات المبتكرة، بهدف تعزيز مكانتها المرموقة في التميز والابتكار في صناعة المجوهرات.

لقد حازت علامة لازوردي بمنتجاتها المتميزة على ثقة عملاء السوق المصرية منذ أن دخلت إلى مصر، من خلال انتشار محلات التجزئة والجملة التي تغطي مصر جغرافياً لتصل إلى المستهلك في كل مكان على أرض مصر.

كما قام السيد محمد الشروقي عقب الاجتماع الذي حضره جميع أعضاء مجلس إدارة المجموعة بزيارة لمصانع لازوردي لمتابعة خطة العمل وجميع الأقسام ومراحل التطوير في الانتاج التي تحظى بأعلى المواصفات والمعايير حيث يرتبط إسم مجوهرات لازوردي الذهبية والماسية بالجودة والرقي والفخامة كما يتم استخدام أفضل وأغلى الخامات في العالم لضمان منتج متميز ومتفرد.

وصرح السيد محمد الشروقي بأن لازوردي قد حققت نجاحًا كبيرًا في السوق المصرية بتقديم كل ما هو جديد في صناعة المجوهرات الذهبية والماسية، بطريقة تتجاوز كل التوقعات. وقدمت مجموعة واسعة من المجوهرات تتناسب مع جميع الأذواق، معتمدةً على التصميم المبتكر والحرفية العالية.

تتميز مجوهرات لازوردي بتفردها وابتكارها، حيث تم تصميمها بأيدي نخبة من أشهر مصممي المجوهرات في العالم. وتسعى لازوردي دائمًا لتكون الوجهة الأولى لمن يبحثون عن أفخم المجوهرات، مع توفير منتجات تلبي الاحتياجات وتناسب الذوق العام. كل قطعة من لازوردي تعكس التزام الشركة بأعلى معايير الجودة في مجوهراتها ونقاء الذهب وسلامة القيراط في جميع منتجاتها الذهبية.

وفي ختام كلمته، أكد السيد الشروقي على التزام الشركة بتجاوز توقعات عملائها باستمرار مع التوسع والاستثمار في السوق المصري.