إلهام شاهين تحتفي بماجدة الرومي بعد إحيائها حفلا بقصر عابدين: نورتي بلدك الثاني

حرصت الفنانة إلهام شاهين على الاحتفاء بالمطربة ماجدة الرومي بعد إحيائها حفل غنائي داخل قصر عابدين في ليلة ساحرة، حضرها عدد كبير من الفنانين ونجوم المجتمع والمشاهير، وقدمت خلالها المطربة ماجدة الرومي عددا كبيرا من أغانيها المميزة والخالدة في التاريخ.

احتفال إلهام شاهين بحفل ماجدة الرومي

ونشرت الفنانة إلهام شاهين مجموعة من الصور برفقة ماجدة الرومي من خلال حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «يوم جميل مع الصديقة الغالية جدا على قلبي.. والتي أعتز جدا بصداقتنا.. نجمة الغناء بالوطن العربي.. الفنانة ماجدة الرومي».

وتابعت قائلة: «نورتي بلدك الثاني مصر.. وقضينا معك أجمل الأوقات بالحفل الرائع بقصر عابدين.. تحياتي وحبي واحترامي لشخصك ولفنك الراقي البديع.. سعدنا بصحبتك أنا وأختي إيناس والإعلامية الكبيرة لميس الحديدي.. ونتمنى وجودك دايما معانا في بلدك مصر».

أحدث أعمال إلهام شاهين

من ناحية أخرى، تستعد الفنانة إلهام شاهين لتصوير فيلمها الجديد «الحب كله»، في الفترة القليلة المقبلة وجار ترشيح باقي الفنانين معها بالفيلم، والذي تدور أحداثه في إطار شعبي رومانسي.