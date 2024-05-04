عاجل.. وكالة المنشطات تحسم جدل نقل مباراة الأهلي والترجي

حسمت وكالة المنشطات المصرية الجدل الذي أثير في الأيام الماضية حول إمكانية نقل مباراة الأهلي والترجي خارج تونس، إثر عقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا»، على تونس، بسبب عدم امتثال الأخيرة للمدونة العالمية.

وفي تصريحات تليفزيونية، رفقة الإعلامي أحمد عبد الباسط، عبر برنامج «الهداف»، المذاع عبر فضائية «cbc»، قال حازم خميس رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات حازم خميس: «قرار الوكالة الدولية لإيقاف تونس لن يؤثر على إقامة مباراة الأهلي والترجي في رادس».

وأضاف: «رفع الإيقاف عن تونس سيتم بعد الالتزام بالكود الدولي لمكافحة المنشطات».

موعد مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا ومن المقرر أن يحتضن الملعب الأوليمبي برادس القمة النارية والمنتظرة التي تجمع بين الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال افريقيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة بتونس العاصمة.