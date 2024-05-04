أطعمة قد تصيب طفلك بـ«حساسية القمح».. منها الزبادي والجبن

أمراض الحساسية أصبحت منتشرة بشكل كبير في عصرنا الحالي، ويعتبر مرض سيلياك «حساسية القمح» من بين الأمراض المزمنة التي تصيب الأشخاص بشكل دائم، ويكوّن حساسية في الجسم ضد بروتين الجلوتين الموجود بالقمح، وله أعراض متفاوتة مثل انتفاخ البطن والإسهال وظهور دم في البراز، حسب تصريحات الدكتور محمد عرابي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد بمستشفيات جامعة القاهرة.

أخطاء تصيبنا بـ«سيلياك»

هناك أخطاء من الممكن أن تؤدي لحساسية القمح حذر منها الدكتور محمد عرابي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر قناة «dmc»، كإدخال أكلات ومنتجات الألبان كالزبادي والجبن في أول 6 أشهر من عمر الطفل وإدخال منتجات اللبن والعسل قبل أن يُكمل عامه الأول.

وتجنبا لحدوث هذا النوع من الحساسية للطفل، أكد عرابي على منع منتجات الألبان في أول 6 أشهر من حياة الطفل، والاكتفاء باللبن الطبيعي أو الصناعي، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يأتي مصاحب للأمراض المناعية الأخرى، ويتم اكتشافه من خلال المنظار وتحاليل الدم.

مرض حساسية القمح ليس له علاج

مرض سيلياك ليس له أي علاج نهائي، حسب تصريحات عرابي الذي شدد على تجنب مسببات حساسية القمح وهي منتجات القمح والدقيقة والمخبوزات، والبدائل يكون من خلال الاعتماد على الذرة لإنتاج المخبوزات، وهناك مخابز كاملة تعتمد الفترة الحالية على الذرة، والذرة يعطي نفس القيمة الغذائية للقمح.