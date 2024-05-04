غارة إسرائيلية تستهدف أرضا زراعية برفح الفلسطينية كتب: حسن سمير 10:11 م | السبت 04 مايو 2024 غارة - أرشيفية أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، منذ قليل، بشن الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت أرضا زراعية بمدينة رفح الفلسطينية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في أرض المفتي شمال مخيم النصيرات إعلام فلسطيني: شهيدان في غارة للاحتلال على منزل شرق مخيم النصيرات وسط غزة «القاهرة الإخبارية»: غارة للاحتلال الإسرائيلي على منزل شمال مدينة غزة «القاهرة الإخبارية»: غارة جوية إسرائيلية تستهدف منزلا في بلدة عيترون جنوب لبنان غارة فلسطين حيش الاحتلال غزة بقلم حسن سمير