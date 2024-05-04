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غارة إسرائيلية تستهدف أرضا زراعية برفح الفلسطينية

كتب:

حسن سمير
10:11 م | السبت 04 مايو 2024
غارة - أرشيفية

غارة - أرشيفية

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، منذ قليل، بشن الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت أرضا زراعية بمدينة رفح الفلسطينية.

 

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