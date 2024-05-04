عاجل.. جهاد جريشة يحسم الجدل بشأن عدم صحة هدف إمام عاشور أمام الجونة

حسم الخبير التحكيمي جهاد جريشة، الجدل بشأن عدم صحة الهدف الذي سجله إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، في شباك الجونة، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين، في الوقت الحالي، بالجولة الحادية والعشرين من مسابقة دوري nile، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

جهاد جريشة: هدف إمام عاشور في شباك الجونة صحيحوقال جهاد جريشة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «هدف إمام عاشور في شباك الجونة صحيح»، موضحا أن «قدم مدافع الجونة على نفس الخط لحسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، وبالتالي القرار سليم».