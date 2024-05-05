رئيس قضايا الدولة يشارك في احتفالات عيد القيامة المجيد

شارك المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، الاحتفال الذي ترأسه البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد، بحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين الحاليين والسابقين وكبار رجال الدولة.

رئيس قضايا الدولة يهنئ البابا تواضروس

وهنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، قداسة البابا تواضروس الثاني والأخوة المسيحيين بالعيد، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذا العيد على أقباط مصر بالخير والبركة وعلى مصرنا الحبيبة بالازدهار والتقدم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن مصر ستظل تمثل دومًا بمسلميها ومسيحييها رمزًا للنسيج الواحد، والوحدة الوطنية والمحبة والإخاء.