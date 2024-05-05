أحمد مراد يكشف كواليس تصميم غلاف «مذكرات مجدي يعقوب»

كشف الكاتب والسيناريست أحمد مراد، كواليس تصميم غلاف كتاب «مذكرات مجدي يعقوب.. جراح خارج السرب» الصادر مؤخرا عن الدار المصرية اللبنانية، والكتاب تأليف سيمون بيرسن وفيونا جورمان، وترجمة أحمد شافعي.

وأضاف «مراد» لـ«الوطن»: الدار المصرية اللبنانية كلمتني لعمل غلاف للطبعة العربية للكتاب خضنا في عدد من التفاصيل الكثيرة، وعملنا أكثر من 12 غلافا، ولكن تم التوافق على هذا الغلاف في النهاية.

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وتابع: واخترت هذه الصورة تحديدا من بين الصور لأني أحب هذا الرجل جدا، وهو يضحك، وهى أكثر شىء مميز فيه كونه بهجة كبيرة لكل الناس من حوله ولمن عالجهم، وأحسست إن هذه الابتسامة رسالة أمل، وأنا أخذت الصورة الأصلية وأشتغلت عليها بألوان أخرى وبتحسين لها لكي تناسب الأسلوب المصري مع العنوان طبعا.

وعن أبرز ما أدهشه في المذكرات، قال «مراد» البدايات والتحولات التي حدثت له كانت مذهلة في حياته، وكيف كان يتجنب الاختلاط والتحدث مع الآخرين، ومتأخر في الدراسة، إلى أن أصبح الأول على الفصل، وهو أمر يقول إن تقييم المنجز لا يرتبط بالبدايات وحدها.