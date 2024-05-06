هل اتخذ الاحتلال قرارا؟.. استعدادات مريبة لإسرائيل حول رفح الفلسطينية

بعد أشهر من الحديث عن العملية العسكرية الإسرائيلية المنتظرة في مدينة رفح الفلسطينية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين، الاستعداد لإجلاء الفلسطينيين المدنيين في رفح الفلسطينية، حيث دعاهم إلى الإخلاء الفوري نحو منطقة إنسانية موسعة، وفقًا لما أعلنته قناة «القاهرة الإخبارية».

ووفقًا لمراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، فجيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن توسيع منطقة الخدمات الإنسانية في منطقة المواصي، ليكون امتدادها من دير البلح وسط قطاع غزة حتى مدينة خان يونس جنوبي الطقاع.

وبحسب «القاهرة الإخبارية» نقلًا عن وكالة «فرانس برس»، قالت إن عملية الإخلاء تشمل حوالي 100 ألف فلسطيني من رفح الفلسطينية، وأضافت بحسب جيش الاحتلال، إنه لن يتم تحديد إطار زمني معين للإخلاء، وما يحدث الآن، هو جزء من عملية محدودة النطاق.

منشورات ورسائل نصية لإجلاء رفح الفلسطينية

ويستخدم جيش الاحتلال منشورات ورسائل نصية ومكالمات هاتفية للفلسطيينين، وإعلانات أيضًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتشجيع حركة الفلسطينيين ونزوحهم خارج مدينة رفح الفلسطينية.

قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية

ومن جانب آخر، استشهد عدد من الفلسطينيين وأُصيب آخرون، بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، كما استهدفت قوات الاحتلال أيضًا 11 منزلًا في رفح الفلسطينية أدى إلى استشهاد 22 فلسطينيًا، بحسب ما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية.