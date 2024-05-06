«أونروا»: سنحافظ على وجودنا في رفح الفلسطينية لأطول فترة ممكنة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أن الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية سيعني مزيدا من المعاناة والوفيات بين المدنيين، وستكون العواقب مدمرة بالنسبة إلى 1.4 مليون شخص، بحسب ما أعلنته «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وقالت «أونروا»، لن نخلي مواقعنا في غزة، وستحافظ الوكالة على وجودها في رفح الفلسطينية لأطول فترة ممكنة، وستواصل تقديم المساعدات المنقذة للمواطنين.