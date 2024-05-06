«الرقابة المالية» تنشر الثقافة المالية في جامعات مصر بندوات توعوية

بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية، مبادرتها لنشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية بين طلاب الجامعات، في ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة التعليم العالي الذي يهدف إلى رفع مستويات الثقافة المالية وتحفيز الطلاب على ريادة الأعمال، وتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية، حيث عقدت في جامعة طنطا 4 ندوات توعية لطلاب كليات الزراعة والآداب وطب أسنان والعلوم، بحضور 662 طالبا وطالبة.

ونظمت كلية التمريض بجامعة الأزهر ندوتين قدّمهما مدرب التوعية المعتمد من الهيئة وممثل جامعة الأزهر وحضر أكثر من 500 من الطلاب غير المتخصصين.

كما استضافت كلية التربية بجامعة السادات أولى محاضرات التوعية والثقافة المالية غير المصرفية، حاضر فيها مدربة التوعية المالية المعتمد لدى هيئة الرقابة المالية، وبمشاركة ما يقرب من أكثر 220 طالبا وطالبة.

رفع مستويات الثقافة المالية

ونظمت كلية التمريض بجامعة دمنهور أول ندوة للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية حضرها 80 من الطلاب الذين أبدوا اهتمامهم بمحاور المحاضرة، حيث تدور حول رفع مستويات الثقافة المالية وبناء مهارات فن إدارة الأموال للطلاب والشباب، وتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية من أنشطة سوق رأس المال، وأنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، وتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكي.

تعزيز مستويات الشمول المالي

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنّ تحسين مستويات الوعي ونشر الثقافة المالية في المجتمع خاصة الأنشطة المالية غير المصرفية، أحد أهم محاور استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز مستويات الشمول المالي وتمكين المواطنين من الاستفادة من الحلول التمويلية والاستثمارية لتحسين أحوالهم المعيشية وتحقيق مستهدفاتهم، وخلق أجيال جديدة قادرة على بناء أعمال ومشروعات خاصة تحسن حياتهم وتساعد مجتمعهم.

وقال الدكتور محمد عبدالعزيز، إنّ التعريف والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية لطلاب الجامعات المصرية يعزز معرفتهم للبدائل المتاحة لحصولهم على التمويل اللازم لبدء المشروعات وتنميتها وريادة الأعمال عند بدء حياتهم العملية.