محاكاة لكوكب المريخ على الأرض.. ما قصة الرمال والصخور الحمراء؟

مع تقدم العلم، واختراع واكتشاف العديد من الأشياء يوما بعد يوم، وصل العلماء إلى أمر لم يكن يتخيله أحد، بعدما باتت الأرض على موعد مع بناء كوكب آخر عليها، فما القصة؟.

قام علماء الفضاء ببناء نموذج يحاكي كوكب المريخ في بمدينة ستيفنيج بالمملكة المتحدة الإنجليزية، وهو ما كشفت عنه صحيفة دايلي ستار، عن تفاصيل إعادة تشكيل سطح الكوكب الإحمر فوق الأرض.

تشكيل كوكب المريخ فوق الأرض.. ما القصة؟

وأكد التقرير أن شركة إيرباص الفرنسية العملاقة في مجال الطيران استخدت الرمال الحمراء والصخور لإعادة تشكيل سطح كوكب المريخ، استعدادا للقيام برحلة على بعد 140 مليون ميل من المنطقة الصناعية في بلدة هيرتفوردشاير البريطانية.

مهمة جديدة في المريخ بحلول 2028.. ما هي؟

لماذا يشكل العلماء نموذج يحاكي كوكب المريخ على الأرض؟،وهو السؤال الذي أجاب عليه التقرير، موضحا أن ذلك بهدف إجراء اختبارا للمركبة الجوالة Exo Mars، وهي المركبة المقرر أن تنطلق في عام 2028، في مهمة للعثور على علامات وجود الماء - وربما الحياة - على المريخ.

وقامت شركة إيرباص، التي توظف 3500 شخص في قطاع الفضاء في المملكة المتحدة، ببناء المركبة في ستيفنيج، وبحسب التقرير ستوقع الشركة قريبا عقدا مع وكالة الفضاء الأوروبية لبناء محركات لوحدة الهبوط.

كريس دريبر، مدير برنامج مركبات الاستكشاف في الشركة، قال إن عملياتها الفضائية كانت قصة نجاح حقيقية، موضحا أنه بعد بناء المركبة في ستيفنيج، يستعدون الآن لتصميم مركبة الهبوط للتأكد من هبوطها بأمان، لافتا إلى أن هذا المشروع يعد جزءًا من صناعة الفضاء في المملكة المتحدة التي تضخ 17.5 مليار جنيه إسترليني سنويًا.