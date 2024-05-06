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الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تبدأ التمهيد لارتكاب أكبر جريمة إبادة

كتب:

هانى حسن
12:47 م | الإثنين 06 مايو 2024
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال بدأت فعليا التمهيد لارتكاب أكبر جريمة إبادة جماعية باجتياح رفح الفلسطينية، محملة الإدارة الأمريكية مسؤولية السياسات الإسرائيلية الخطيرة، بحسب ما أعلنته «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل قبل قليل.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أنّ الإدارة الأمريكية توفر الدعم المالي والعسكري للاحتلال الإسرائيلي، وتقف في وجه المجتمع الدولي لتمنع تطبيق قرارات الشرعية الدولية.

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بقلم هانى حسن