مصدر رفيع المستوى: مصر حذرت الأطراف من خطورة التصعيد الحالي بغزة

أكد مصدر رفيع المستوى، أن مصر حذرت الأطراف من خطورة التصعيد الحالي وتؤكد ضرورة العودة للمفاوضات وما تحقق من تقدم كبير بها، بحسب ما أعلنته «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

دور مصر في دعم فلسطين

واستضافت القاهرة خلال الفترة الماضية جولات المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية وممثل إسرائيل من أجل إيقاف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وحضر ممثلون عن الطرفين وكذلك الطرف الأمريكي والقطري من أجل العمل على وقف الحرب.

الدور التاريخي لمصر دعما لفلسطينوتزايد التوتر وشاركت مصر بحرب 1948 مع الجيوش العربية والتي على إثرها زاد النفوذ الإسرائيلي وبمرور الوقت ضمت إليها المزيد من الأراضي الفلسطينية خاصة القدس الشرقية والضفة الغربية وهضبة الجولان.

وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص الرئيس على استضافة رئيس فلسطين محمود عباس أبو مازن من أجل تأكيد دور المصري لدعم فلسطين، والعمل على المطالبة بالحق في الدولة الفلسطينية، وبعد 7 أكتوبر (أحداث طوفان الأقصى) حرصت مصر على فتح معبر رفح الحدودي باستمرار من أجل العمل على إدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.