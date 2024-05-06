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أبو الغيط: مناورات إسرائيل تشير لنواياها السيئة رغم قبول حماس العرض المصري

كتب:

محمد عزالدين
10:32 م | الإثنين 06 مايو 2024
أحمد أبوالغيط

أحمد أبوالغيط

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مجلس الأمن بالعمل للحيلولة دون مزيد من تأزيم الموقف، فالمدنيون الفلسطينيون هم من يدفعون الثمن، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

كما طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية، مجلس الأمن وبشكل خاص الولايات المتحدة والدول الغربية الداعمة لإسرائيل، بتحمل مسؤولياتها وكبح جماح قوة الاحتلال.

وأكد أنه رغم قبول حماس العرض المصري القطري للهدنة، فإن مناورات إسرائيل تشير إلى نواياها السيئة.

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