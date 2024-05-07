عاجل.. طلب مفاجئ من اتحاد العاصمة يهدد إقامة نهائي الكونفدرالية بين الزمالك وبركان

في تطور قد يهدد إقامة المباراة النهائية من كأس الكونفيدرالية الأفريقية بين الزمالك ونهضة بركان، بعد تحرك عاجل من إدارة اتحاد العاصمة الجزائري بعد الأحداث التي صاحبت مباراته أمام وبركان في نصف نهائي البطولة.

اتحاد الجزائر يطلب تأجيل نهائي الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركانووفقًا لما ذكره موقع «لاجازيتا دو فينيك» الجزائري فإن إدارة اتحاد العاصمة، تقدمت بطلب عاجل من خلال محاميه «أرنو كونستانت»، للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بتأجيل المباراة النهائية من كأس الكونفدرالية حتى تتمكن محكمة التحكيم الرياضية من تقديم استنتاجاتها بشان أحداث مباراة مباراة الفريق أمام نهضة بركان.

وكشفت الصحيفة أن الملف الذي تقدم به «أبناء السوسطارة» إلى محكمة التحكيم الرياضية، ضم رسائل إلكترونية تم تبادلها بالتنسيق مع مدير المسابقات عماد شنودة، مفادها أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «CAF» قد وافق بالفعل على قميص نهضة بركان الذي قدمته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لفريق نهضة بركان والذي كان يشمل خريططة المملكة المغربية مشتملة على الصحراء الغربية.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفيدراليةويستعد نادي الزمالك لخوض ذهاب نهائي كأس الاتحاد الأفريقي الكونفيدرالية، حينما يحل ضيفًا على نهضة بركان المغربي على الملعب البلدي ببركان، وذلك يوم الأحد الموافق 12 مايو المقبل.