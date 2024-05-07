كاتب صحفي: موافقة حماس على وقف إطلاق النار جاءت بعد جهود مصرية مضنية

قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنّ تطورات الأوضاع في قطاع غزة مازالت مؤسفة للغاية، على الرغم من موافقة حركة حماس أمس على الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بمساعي مصرية حثيثة، بجانب التعاون مع قطر والولايات المتحدة بوقف إطلاق النار.

الأوضاع في غزة

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع عبر فضائية «الأولي المصرية»، أنّ موافقة حماس بوقف إطلاق النار جاءت بعد مشاورات عديدة وجهود مصرية مُضنية خلال الفترة الماضية من أجل حقن الدم الفلسطيني، لافتًا إلى أنّ مصر هدفت في هذه الجولة من المفاوضات أن تُوقف نزيف الدم، ولا يتعرض سكان غزة في منطقة رفح الفلسطينية لعدوان إسرائيلي جديد كان من الممكن أن يُحدث كارثة إنسانية إذا ما استمر.