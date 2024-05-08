عاجل.. حسام حسن يطيح بـ7 نجوم من قائمة منتخب مصر.. بينهم ثنائي الأهلي والزمالك

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على الإطاحة بـ7 لاعبين من معسكر المنتخب الوطني المقبل في شهر يونيو بعد مشاركتهم بمعسكر مارس في مواجهتي نيوزيلندا وكرواتيا، وذلك قبل مباراتي الفراعنة أمام بوركينا فاسو، يوم 7 يونيو المقبل، وغينيا بيساو يوم 10 من الشهر ذاته، بمنافسات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

قرار جديد من حسام حسن في منتخب مصر قبل مواجهتي بوركينا فاوسو وغينيا بيساو

وعلم «الوطن سبورت» أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، استقر على استبعاد 7 لاعبين ممن شاركوا في المعسكر الماضي، من معسكر يونيو المقبل، استعدادًا لمواجهتي تصفيات كأس العالم، خاصة أن «العميد» ينوي إجراء عددا من التغييرات على قائمة الفراعنة المقبلة.

استبعاد 7 لاعبين من قائمة منتخب مصر بقرار حسام حسن

وتشمل قائمة الـ7 لاعبين المستبعدين من قائمة منتخب مصر خلال المعسكر المقبل: نجما الأهلي والزمالك محمد مجدي أفشة ومصطفى شلبي، ومحمد أبو جبل، والمهدي سليمان، ومحمد الشامي، ومحمد شكري، وأحمد عاطف.

منتخب مصر يخاطب كاف رسميا لتأجيل مباراة غينيا 24 ساعة

وخلال الساعات الماضية، كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن إرسال خطابا رسميا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، لتأجيل موعد مباراة غينيا بيساو لمدة 24 ساعة، والتي سبق وحددها الاتحاد في يوم 10 يونيو ضمن مواجهات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، موضحا أنه طلب تأجيل مباراة غينيا لضيق الوقت بينها وبين مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو والتي تحدد لها أيضا يوم 7 يونيو بالقاهرة من قِبل «كاف»، إلى جانب ظروف الطيران وطول المسافة في رحلة السفر سواء الطيران العادي أو بطائرة خاصة والتي تصل لـ9 ساعات.

وينتظر المنتخب الوطني ردًا من الاتحاد الإفريقي على طلب تأجيل مباراة غينيا بيساو.