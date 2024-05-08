سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء 8-4-2024 في البنوك. استقرار ملحوظ

شهد سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء 8-5-2024، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك، بمنتصف التعاملات اليومية، وفقا لعدد من مواقع البنوك الرسمية عبر الإنترنت.

سعر صرف الجنيه الإسترليني في البنك المركزي

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في البنك المركزي نحو 59.46 جنيه للبيع، و59.33 جنيه للشراء.

سعر صرف الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري حوالي 59.37 جنيه للبيع، و59.07 جنيه للشراء.

سعر صرف الجنيه الإسترليني في بنك مصر

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 59.60 جنيه للبيع، و59.23 جنيه للشراء.

سعر صرف الجنيه الإسترليني في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في بنك القاهرة حوالي 59.22 جنيه للبيع، و59.22 جنيه للشراء.