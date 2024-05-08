وزير الدفاع الأمريكي: نراجع حاليا بعض المساعدات الأمنية لإسرائيل

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الوزارة تقوم حاليا بمراجعة بعض المساعدات الأمنية لإسرائيل في سياق الأحداث الجارية في رفح الفلسطينية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأكد الوضوح التام منذ البداية بأن إسرائيل بحاجة إلى إجلاء المدنيين من رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن كيفية التعامل مع شحنة الأسلحة المعلقة لإسرائيل.