محمد فايز فرحات: ما يحدث في رفح الفلسطينية يؤثر سلبا على فرص تحقيق الهدنة

قال الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن مصر تتعامل تتابع التطورات المتعلقة بالموقف الدولي أو مع ما يصدر عن الجانب الإسرائيلي من تصريحات أو مغالطات وتتعامل معها، خاصة تلك المرتبطة بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع، وهي مغالطات بدأت منذ 7 أكتوبر الماضي واستمرت حتى الآن.

دور مصر في إدارة المفاوضات

وأضاف «فرحات»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر قامت بدور مهم وكبير فيما يتعلق بإدارة المفاوضات الخاصة بمحاولة الوصول إلى هدنة إنسانية طويلة الأمد، حيث وظفت ثقلها الدبلوماسي والسياسي في علاقاتها مع طرفي الأزمة المباشرين، وهما الجانب الإسرائيلي وحركة حماس، كما وظفت علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية على نحو أدى إلى تحول واشنطن إلى شريك مهم يسعى إلى الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار أو الهدنة طويلة الأمد.

وأشار «فرحات» إلى أن كل هذه الجهود الضخمة من جانب مصر ما زالت تواجه بإصرار من قبل إسرائيل على عدم توفير المناخ المناسب للانتقال إلى الهدنة الإنسانية، والتي كانت موضوع توافق إلى حد كبير بين كل الأطراف، وانتهت بإعلان حماس رسميا قبولها للورقة المصرية كأساس للوصول لهذه الهدنة، مؤكدا أن ما يحدث في رفح الفلسطينية يؤثر سلبا على فرص الهدنة الإنسانية.