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«الخارجية الأمريكية»: لا نود أن نرى عملية عسكرية في رفح الفلسطينية

كتب:

منة شبانة
10:30 م | الأربعاء 08 مايو 2024
الخارجية الأمريكية

الخارجية الأمريكية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة قلقة قلق بشأن التطورات في رفح الفلسطينية، لافتا إلى أنها أوقفت مؤقتا شحنة من المساعدات إلى إسرائيل، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكد: «لا نود أن نرى عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، ولا يمكن تخيل حدوث عملية بمنطقة مزدحمة بالسكان، وما يزيد القلق برفح الفلسطينية كثرة النازحين».

وأضاف «ميلر»، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، شدد على ضرورة تغيير جذري بشأن المساعدات، لافتا أنّ المساعدات التي دخلت غزة لا تلبي الاحتياجات، مشددا على أن واشنطن عملت بكل جهد للحد من التصعيد وانتشار الصراع، مع ضرورة فتح معبر رفح من جانب غزة لدخول المساعدات الإنسانية والوقود.

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بقلم منة شبانة