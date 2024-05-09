«القاهرة الإخبارية»: الحوثيون استهدفوا 3 سفن في خليج عدن والمحيط الهندي كتب: هانى حسن 09:53 ص | الخميس 09 مايو 2024 صورة أرشيفية أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بأنّ الحوثيين أعلنوا استهداف 3 سفن في خليج عدن والمحيط الهندي. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: القيادة المركزية الأمريكية: الحوثيون أطلقوا 3 مسيرات من اليمن دون إصابات الحوثيون: نفذنا 8 عمليات بخليج عدن والبحر الأحمر بصواريخ باليستية خلال الأسبوع الجاري «الحوثيون» يعلنون استهداف سفينة إسرائيلية ومدمرتين أميركيتين إيطاليا تعلن إسقاط طائرة أطلقها الحوثيون تجاه سفينة شحن أوروبية في البحر الأحمر الحوثيون سفن خليج عدن المحيط الهندي القاهرة الإخبارية الاحتلال بقلم هانى حسن