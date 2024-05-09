طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف حي الشيخ عجلين غرب غزة كتب: هانى حسن 10:13 ص | الخميس 09 مايو 2024 جانب من أحداث غزة أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف حي الشيخ عجلين غرب مدينة غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف منزلا في حي الجنينة شرق رفح الفلسطينية إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال تقصف منزلا في حي الزيتون بغزة طائرات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ أحزمة نارية بمحيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف عددا من المناطق في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة طائرات الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي حي الشيخ عجلين غزة القاهرة الإخبارية الاحتلال بقلم هانى حسن