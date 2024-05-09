رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف حي الشيخ عجلين غرب غزة

كتب:

هانى حسن
10:13 ص | الخميس 09 مايو 2024
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف حي الشيخ عجلين غرب مدينة غزة.

اقرأ المزيد:

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف منزلا في حي الجنينة شرق رفح الفلسطينية

إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال تقصف منزلا في حي الزيتون بغزة

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ أحزمة نارية بمحيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف عددا من المناطق في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة
بقلم هانى حسن